Eine 61-jährige Frau wurde am Montagabend beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Nicole Töppke 20.11.2024 - 14:36 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Poststraße in Bönnigheim wurde am Montagabend eine Person schwer verletzt. Eine 40-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Poststraße in Richtung Bismarckstraße und übersah mutmaßlich eine 62-jährige Fußgängerin, die gerade einen Überweg passierte.