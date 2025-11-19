Ein 80-Jähriger verursacht in Esslingen mit einem missglückten Wendemanöver eine Kettenreaktion. Der Unfall führt zu hohem Sachschaden und einer Straßensperrung. Was genau geschah.
19.11.2025 - 15:32 Uhr
Am Dienstagmittag hat sich auf der Esslinger Maienwalterstraße ein Verkehrsunfall mit großem Gesamtschaden ereignet. Ein 80-Jähriger war kurz vor zwölf Uhr mit einem BMW X1 bergauf in Richtung Rüdern unterwegs. Den Angaben des Seniors zufolge wollte er wenden, um in Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Bei dem Wendemanöver nutzte er eine Grundstückszufahrt.