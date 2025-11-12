Bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag auf der Landesstraße zwischen Kernen und Endersbach werden zwei Menschen verletzt.

Chris Lederer 12.11.2025 - 14:44 Uhr

Bei Kernen (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Mittwoch kurz nach 11 Uhr ein Unfall mit vier Fahrzeugen ereignet. Nach Polizeiangaben war ein 83 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Landesstraße von Stetten in Richtung Endersbach unterwegs, als er an der Einmündung zur Landesstraße 1201 aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihm stehenden Seat einer 50-jährigen Autofahrerin krachte.