Bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag auf der Landesstraße zwischen Kernen und Endersbach werden zwei Menschen verletzt.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Bei Kernen (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Mittwoch kurz nach 11 Uhr ein Unfall mit vier Fahrzeugen ereignet. Nach Polizeiangaben war ein 83 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Landesstraße von Stetten in Richtung Endersbach unterwegs, als er an der Einmündung zur Landesstraße 1201 aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihm stehenden Seat einer 50-jährigen Autofahrerin krachte.

 

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf den davor stehenden Skoda eines 77-Jährigen geschoben, der wiederum auf einen Hyundai eines 71-jährigen Autofahrers prallte. Der BMW-Fahrer sowie die 50-jährige Seat-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen; die Frau wurde laut dem Polizeibericht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der BMW und der Seat mussten abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 70.000 Euro. Der Einmündungsbereich blieb rund eine halbe Stunde lang vollständig gesperrt.