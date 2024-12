Ein 21-Jähriger hat am Dienstag in Murrhardt laut Angaben der Polizei eine rote Fußgängerampel nicht beachtet und ist mit einem VW Golf zusammengestoßen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

cl 04.12.2024 - 11:37 Uhr

Ein 21-Jähriger ist laut Polizeiangaben am Dienstag gegen 19.10 Uhr in der Murrhardter Theodor-Heuss-Straße mit seinem Fahrrad an einer Fußgängerampel vorbeigefahren, die auf Rot geschaltet war. Dabei stieß er mit einem Volkswagen zusammen, der trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kam. Bei der Frontalkollision mit dem Auto wurde der Radfahrer schwer am Kopf verletzt. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.