Ein Autofahrer missachtet in Sindelfingen vermutlich eine rote Ampel. Es kommt zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Zwei Personen werden verletzt, es entsteht ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Bei einem Unfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind am Montag zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 28 Jahre alte Volvo-Fahrerin gegen 14.50 Uhr die Fronäckerstraße von Sindelfingen-Maichingen kommend in Richtung Sindelfingen. An der Auffahrt zur Gottlieb-Daimler-Straße wollte sie geradeaus weiterfahren. Die Polizei geht davon aus, dass sie dabei eine rote Ampel missachtete. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit ihrem Volvo mit dem Seat einer 29-Jährigen zusammen, die von der Gottlieb-Daimler-Straße nach links auf die Fronäckerstraße in Fahrtrichtung Maichingen abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 29-jährige Seat-Fahrerin leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr 31-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Die Fahrerin des Volvo und ihre drei mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Der Volvo und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro.