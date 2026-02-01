Am späten Sonntagabend ereignet sich in Stuttgart-Nord ein Verkehrsunfall mit einem Lamborghini. In der Folge kommt es zu einem weiteren Unfall. Was bisher bekannt ist.

alp 01.02.2026 - 22:30 Uhr

Ein Lamborghini-Fahrer hat am Sonntagabend in Stuttgart-Nord einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr am Pragsattel. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Lamborghini-Fahrer alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug in eine Betonwand gekracht. Ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt hat, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Durch den Unfall kam es zu einem zweiten Unfall, bei dem weitere Fahrzeuge beteiligt waren, da diese abbremsen mussten.