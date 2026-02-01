Trotz Blaulicht wird ein Rettungswagen im Rahmen eines Notfalleinsatzes selbst in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 76-jähriger Skoda-Fahrer erkannte das Einsatzfahrzeug zu spät.

Rems-Murr: Simone Käser (sk)

Ein schwerer Unfall, bei dem ein Rettungswagen involviert war, hat sich am Samstagmittag gegen 14.15 Uhr in Waiblingen ereignet. Der Rettungswagen fuhr im Rahmen eines Notfalleinsatzes mit Blaulicht und Sondersignal die Alte Bundesstraße und wollte an der Kreuzung An der Talaue nach links in die Neustädter Straße abbiegen.

 

Die 23 -jährige Fahrerin des Rettungswagens fuhr für den Einsatz trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Ein von links auf der Neustädter Straße fahrender 76 -jähriger Skoda-Fahrer erkannte den Rettungswagen trotz eingeschaltetem Blaulicht und Sondersignal zu spät und kollidierte mit diesem.

Der Sachschaden beträgt 40 000 Euro

Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Ein 23-jähriger Beifahrer im Rettungswagen sowie eine 15 -jährige Beifahrerin im Skoda wurden ebenfalls leicht verletzt. Bei dem Crash mit dem Rettungswagen entstand Sachschaden in Höhe von 40 000 Euro.