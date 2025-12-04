Ein missglückter Bremsversuch führt am Dienstagnachmittag in Waiblingen zu einem Zusammenstoß – ein Kind wird dabei verletzt.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 43-jährige Seat-Fahrerin an einer Einmündung zur Neustadter Hauptstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) anhalten. Dabei rutschte sie am Dienstag gegen 15.45 Uhr vom Bremspedal und geriet unfreiwillig in den Einmündungsbereich. Laut Polizeibericht kam es dort zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Renault-Fahrerin.

 

Die Renault-Lenkerin blieb nach Polizeiangaben unverletzt, ein mitfahrendes Kind erlitt jedoch leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.