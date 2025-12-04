Ein missglückter Bremsversuch führt am Dienstagnachmittag in Waiblingen zu einem Zusammenstoß – ein Kind wird dabei verletzt.

Chris Lederer 04.12.2025 - 09:09 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 43-jährige Seat-Fahrerin an einer Einmündung zur Neustadter Hauptstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) anhalten. Dabei rutschte sie am Dienstag gegen 15.45 Uhr vom Bremspedal und geriet unfreiwillig in den Einmündungsbereich. Laut Polizeibericht kam es dort zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Renault-Fahrerin.