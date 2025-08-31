Er zählt zu den bekanntesten früheren Bürgermeistern New Yorks - und zu dem umstrittensten. Jetzt war Rudy Giuliani war in einen Unfall verwickelt.

dpa 31.08.2025 - 23:27 Uhr

New Hampshire/New York - New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani, der zeitweise ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump war, ist nach Angaben eines Sprechers bei einem Autounfall verletzt worden. Der 81-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Es handle sich nicht um einen gezielten Angriff. Giuliani erlitt demnach bei einem Auffahrunfall auf einem Highway im US-Bundesstaat New Hampshire einen Brustwirbelbruch, Schnittwunden, Verletzungen an Arm und Unterschenkel sowie Prellungen. Er sei guter Dinge und erhole sich gut.