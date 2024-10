Tote und Verletzte bei Massenkarambolage in Polen

Über zwanzig Autos stoßen südlich von Danzig zusammen, mehrere beginnen zu brennen. Es gibt Tote und Verletzte. Ein Fahrer wird festgenommen.

dpa 19.10.2024 - 10:39 Uhr

Warschau - Bei einer schweren Massenkarambolage von 22 Autos südlich der nordpolnischen Großstadt Danzig (Gdansk) sind vier Menschen gestorben und zwölf verletzt worden. Wie der TV-Nachrichtensender TVN24 berichtete, hatte sich der Unfall am Freitagabend um etwa 23.15 Uhr an einer Ausfahrt der Schnellstraße S7 beim Dorf Borkowo ereignet. An der Unfallstelle, die zur Südumfahrung von Danzig gehört, befindet sich seit einiger Zeit eine Baustelle.