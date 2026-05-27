Nach dem schweren Zusammenprall mit einem Auto im nordrhein-westfälischen Dinslaken ist auch das zweite lebensgefährlich verletzte Kind gestorben. Der Zwölfjährige erlag wie zuvor schon ein gleichaltriger Junge in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Behörden mitteilten.

dpa 27.05.2026 - 15:26 Uhr

Dinslaken - Nach dem schweren Zusammenprall mit einem Auto im nordrhein-westfälischen Dinslaken ist auch das zweite lebensgefährlich verletzte Kind gestorben. Der Zwölfjährige erlag wie zuvor schon ein gleichaltriger Junge in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Behörden mitteilten.