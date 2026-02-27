 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Busspur-Rückbau: „Man hat uns veräppelt“, so Bezirksvorsteher Serwani

Verkehrsversuch in Stuttgart-Ost Busspur-Rückbau: „Man hat uns veräppelt“, so Bezirksvorsteher Serwani

Verkehrsversuch in Stuttgart-Ost: Busspur-Rückbau: „Man hat uns veräppelt“, so Bezirksvorsteher Serwani
1
Vor dem VfB-Spiel staute sich der Verkehr in der Wagenburgstraße. Manche Busfahrer nutzten ihre Spur, manche nicht. Foto: Sebastian Steegmüller

Der angeordnete Rückbau einer Busspur in der Wagenburgstraße sorgt für Kritik. Die Stadt verteidigt ihr Handeln, die Umsetzung verzögert sich aber wegen des Schienenersatzverkehrs.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatte die Stadt scharf für den Rückbau einer kaum genutzten Busspur in der Wagenburgstraße im Stuttgarter Osten kritisiert und die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme angezweifelt. Thomas Baur, Sprecher des Kreisverbands Stuttgart, sieht in der fehlenden Abstimmung mit dem Regierungspräsidium ein Versäumnis. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik bezog Ordnungsbürgermeister Clemens Maier am Dienstag Stellung zu dem Vorwurf. „Die Busspur war nur testweise ein Teil des Luftreinhalteplans, sodass auch eine Rückführung rechtlich möglich ist.“ Diese Auffassung bekräftigte auch Cornelia Diehl von der städtischen Straßenverkehrsbehörde, indem sie mehrfach den temporären Charakter der Maßnahme hervorhob.

 

Corona verzögert Evaluation

Konkret betrifft der Rückbau einen 190 Meter langen Abschnitt der Busspur stadtauswärts, zwischen Wunnensteinstraße und Fuchseckstraße. Der 2020 eingeführte Verkehrsversuch sollte Linienbussen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) eigentlich ein schnelleres Vorankommen ermöglichen und war ursprünglich auf ein Jahr angesetzt. Doch die Corona-Pandemie verzögerte die Evaluation. In der Folge geriet der temporäre Streifen aus dem Blick, seine eigentliche Funktion erfüllte er nicht: Statt Bussen nutzten ihn bald Paketboten, Lieferanten und Kunden eines Döner-Imbisses als Parkfläche.

Thomas Baur vom BUND kämpft für den Erhalt der Busspur. Foto: Sebastian Steegmüller

Dazu trug entscheidend bei, dass die Busspur durch die bereits 2016 errichtete vorgelagerte Kaphaltestelle Wunnensteinstraße unterbrochen wird. Busfahrer hätten sich nach kurzem Halt erst nach rechts auf die Sonderfahrspur schlängeln müssen, um sich bereits nach 180 Metern wieder in den normalen Verkehr einzufädeln und kurz darauf links abzubiegen. Eine Evaluation ergab im vergangenen Jahr, dass die Busfahrer dieses umständliche Manöver selbst bei Stau meist meiden, da der Abschnitt ohnehin in ein bis zwei Ampelumläufen passierbar ist. Im Gegensatz zu diesem Teilstück betonte die Stadt jedoch, dass die anderen Abschnitte der Busspuren in der Wagenburgstraße sich bewährt haben. Vor allem stadteinwärts wurde die Pünktlichkeit der Linien 40 und 47 erheblich verbessert.

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Hiobsbotschaft: Stuttgart 21 wird wohl frühestens 2029 fertig

Neue Hiobsbotschaft Stuttgart 21 wird wohl frühestens 2029 fertig

Unter den Projektpartnern kursiert ein neues Eröffnungsdatum für Stuttgart 21. Demnach geht der Bahnhof nicht vor 2029 in Betrieb – die Lage ist ernster als angenommen

Die freigegebene Fläche soll in drei Carsharing-Stellplätze, acht Radbügel, eine Ladezone und 16 Parkplätze umgewandelt werden. „Die Aufhebung ist angeordnet, wird aber nicht unmittelbar umgesetzt“, sagte Cornelia Diehl. Der Grund sind die Baumaßnahmen zum digitalen Knoten Stuttgart und die damit verbundene Sperrung der S-Bahn-Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen. Ersatzbusse, die vom Arnulf-Klett-Platz auf direktem Weg ins Remstal unterwegs sind, nutzen die Busspur derzeit.

Am Donnerstagnachmittag staute sich dort der Verkehr aufgrund von Sperrung und VfB-Spiel erheblich: Vom Wagenburgtunnel aus ging es nur im Schritttempo Richtung Stadion. Bus- und teils auch Autofahrer wechselten situativ zwischen der Busspur und der normalen Fahrbahn. Solche Erfahrungen und die allgemeinen Erkenntnisse zum Schienenersatzverkehr (SEV) veranlassen die Verkehrsbehörde nun zu prüfen, ob die Busspur für solche Ausnahmesituationen doch erhalten bleiben sollte. 

Vorgehensweise für Grünen-Stadtrat inakzeptabel

Michael Schrade von den Freien Wählern ist für den Rückbau der Busspur. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Kotz befürwortet ihn. Der Christdemokrat begrüßte zwar die Aussetzung der Maßnahme wegen des aktuellen SEV, äußerte jedoch Bedenken, die Busspur für allein punktuelle Eventualitäten dauerhaft vorzuhalten. „Möglicherweise ist dann so eine Mobilitätsstation sinnvoller.“ Björn Peterhoff (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte sich verwundert, dass die Entscheidung ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat getroffen worden ist. „Es ist nicht akzeptabel.“ Zugleich regte er gemeinsam mit SPD-Stadträtin Lucia Schanbacher an, die Busspur nicht aufzulösen, sondern sie zu optimieren. Die Zeit bis zum Ende der S-Bahn-Sperrung müsse genutzt werden, um Alternativvorschläge zu erarbeiten. Hannes Rockenbauch (Linke/SÖS Plus) vermisste eine Vorabinformation und forderte zudem eine detaillierte Auswertung der Evaluation.

Bezirksvorsteher Armin Serwani (FDP) reagierte ebenfalls mit Unverständnis auf die Abläufe, jedoch aus einem anderen Blickwinkel. Bereits im vergangenen Frühjahr habe der Austausch mit verschiedenen Ämtern stattgefunden, weil die SSB erklärte, die 100 Meter ab der Haltestelle Wunnensteinstraße nicht mehr zu benötigen. Im Dezember 2025 habe der Bezirksbeirat Ost der Vorlage zum Rückbau der Busspur zugestimmt. „Schließlich ist in diesem Viertel im Stuttgarter Osten durchaus Parksuchverkehr vorhanden“, so Serwani. Als im Januar ein Schreiben kam, dass die Maßnahme vorübergehend aufgrund der S-Bahn-Sperrung doch nicht umgesetzt wird, sei der Aufschrei groß gewesen. Er hofft, dass daraus kein Dauerzustand wird. „Hätte man einen Monat zuvor nicht darüber gesprochen, hätte ich gesagt, dass der Schienenersatzverkehr auch wichtig ist.“ Serwani merkte an, dass die Planungszeiten der Stadt und Bahn lang genug seien, um den SEV vorherzusehen. „Da hätte man uns im Osten nicht veräppeln müssen“, schloss er.

Weitere Themen

Unfall auf A8 bei Degerloch: Mit Lkw kollidiert und davongefahren – Polizei sucht Verursacher

Unfall auf A8 bei Degerloch Mit Lkw kollidiert und davongefahren – Polizei sucht Verursacher

Ein Autofahrer will einen Lastwagen überholen und gerät dabei auf die Spur eines weiteren Lkw. Es kommt zur Kollision. Der Verursacher sucht das Weite, die Polizei sucht Zeugen.
Von Matthias Kapaun
Wann wurde Stuttgart 21 begonnen?

Unendliche Geschichte Stuttgart 21: Wann begann das Jahrhundertprojekt?

Stuttgart 21 ist das umstrittenste und langwierigste Bauprojekt Deutschlands, doch wann fiel eigentlich der offizielle Startschuss? Eine Chronologie.
Von Michael Maier
Auf Straße bei Stuttgart: Fehler beim Blitzen: 149 Autofahrer bekommen falschen Bußgeldbescheid

Auf Straße bei Stuttgart Fehler beim Blitzen: 149 Autofahrer bekommen falschen Bußgeldbescheid

Manchmal haben Autofahrer das Gefühl, zu unrecht geblitzt worden zu sein. Jetzt gibt es einen Fall, in dem das so ist. Dabei ist ein falsches Tempolimit angesetzt worden.
Von Jürgen Bock
Verkehrsversuch in Stuttgart-Ost: Busspur-Rückbau: „Man hat uns veräppelt“, so Bezirksvorsteher Serwani

Verkehrsversuch in Stuttgart-Ost Busspur-Rückbau: „Man hat uns veräppelt“, so Bezirksvorsteher Serwani

Der angeordnete Rückbau einer Busspur in der Wagenburgstraße sorgt für Kritik. Die Stadt verteidigt ihr Handeln, die Umsetzung verzögert sich aber wegen des Schienenersatzverkehrs.
Von Sebastian Steegmüller
S-Bahnverkehr Stuttgart: Defekte Tür an S-Bahn bringt mehrere Linien kurzzeitig aus dem Takt

S-Bahnverkehr Stuttgart Defekte Tür an S-Bahn bringt mehrere Linien kurzzeitig aus dem Takt

Am Freitagnachmittag hatten Pendler und Reisende im Stuttgarter S-Bahnverkehr mit Verspätungen und Zugausfällen zu kämpfen. Was bekannt ist.
Von Matthias Kapaun
Alarmfall Flughafen Stuttgart: Bombenalarm am Flughafen – warum vier Stunden lang?

Alarmfall Flughafen Stuttgart Bombenalarm am Flughafen – warum vier Stunden lang?

Der Großeinsatz und die Räumung am Stuttgarter Flughafen werfen Fragen auf. Einen ähnliche vierstündige Aktion hatte es vor zwei Monaten am Hauptbahnhof gegeben.
Von Wolf-Dieter Obst
Karnevals-Closing-Party: Stuttgart gönnt sich eine Faschings-Zugabe – mit versöhnlichem Happy-end?

Karnevals-Closing-Party Stuttgart gönnt sich eine Faschings-Zugabe – mit versöhnlichem Happy-end?

Überall ist am Aschermittwoch der Fasching vorbei – nur nicht in Stuttgart. Am 6. März steigt die Karnevals-Closing-Party. Gibt’s dort Versöhnung nach einer Kampagne mit viel Streit?
Von Uwe Bogen
S 21-Start erneut verschoben: 20 Jahre Bauzeit – viele Stuttgarter kennen den Bahnhof nur als Baustelle

S 21-Start erneut verschoben 20 Jahre Bauzeit – viele Stuttgarter kennen den Bahnhof nur als Baustelle

Es gibt Stuttgarter Jugendliche, die kennen den Bahnhof nur eingerahmt von Baukränen. Wer zur Welt kam, als S 21 vorgestellt wurde, ist ein Mittdreißiger beim möglichen Bauende.
Von Christian Milankovic
Wien, Berlin, Köln: Schwäbischer Klassiker erobert die Metropolen – „Lobgesang auf die Maultasche“

Wien, Berlin, Köln Schwäbischer Klassiker erobert die Metropolen – „Lobgesang auf die Maultasche“

Das neue Wiener Lokal Rosi kocht vegetarisch, Herrgottsbscheißerle gibt es trotzdem. Der Koch ist aus der Region Stuttgart. Auch anderswo ist die Maultaschen-Versorgung gesichert.
Von Kathrin Haasis
Nahverkehr in Stuttgart: Zum VfB-Spiel: S-Bahn hält nicht am Neckarpark

Nahverkehr in Stuttgart Zum VfB-Spiel: S-Bahn hält nicht am Neckarpark

Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Fellbach und Bad Cannstatt trifft ab Samstag, 28. Februar, auch die Linie S1. Die Fußballfans müssen auf die Stadtbahn umsteigen oder zu Fuß gehen.
Von Alexander Müller
Weitere Artikel zu Stuttgart VVS SSB Schienenersatzverkehr Stau Stuttgart-Ost Video
 
 