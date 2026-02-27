Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatte die Stadt scharf für den Rückbau einer kaum genutzten Busspur in der Wagenburgstraße im Stuttgarter Osten kritisiert und die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme angezweifelt. Thomas Baur, Sprecher des Kreisverbands Stuttgart, sieht in der fehlenden Abstimmung mit dem Regierungspräsidium ein Versäumnis. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik bezog Ordnungsbürgermeister Clemens Maier am Dienstag Stellung zu dem Vorwurf. „Die Busspur war nur testweise ein Teil des Luftreinhalteplans, sodass auch eine Rückführung rechtlich möglich ist.“ Diese Auffassung bekräftigte auch Cornelia Diehl von der städtischen Straßenverkehrsbehörde, indem sie mehrfach den temporären Charakter der Maßnahme hervorhob.

Corona verzögert Evaluation Konkret betrifft der Rückbau einen 190 Meter langen Abschnitt der Busspur stadtauswärts, zwischen Wunnensteinstraße und Fuchseckstraße. Der 2020 eingeführte Verkehrsversuch sollte Linienbussen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) eigentlich ein schnelleres Vorankommen ermöglichen und war ursprünglich auf ein Jahr angesetzt. Doch die Corona-Pandemie verzögerte die Evaluation. In der Folge geriet der temporäre Streifen aus dem Blick, seine eigentliche Funktion erfüllte er nicht: Statt Bussen nutzten ihn bald Paketboten, Lieferanten und Kunden eines Döner-Imbisses als Parkfläche.

Thomas Baur vom BUND kämpft für den Erhalt der Busspur. Foto: Sebastian Steegmüller

Dazu trug entscheidend bei, dass die Busspur durch die bereits 2016 errichtete vorgelagerte Kaphaltestelle Wunnensteinstraße unterbrochen wird. Busfahrer hätten sich nach kurzem Halt erst nach rechts auf die Sonderfahrspur schlängeln müssen, um sich bereits nach 180 Metern wieder in den normalen Verkehr einzufädeln und kurz darauf links abzubiegen. Eine Evaluation ergab im vergangenen Jahr, dass die Busfahrer dieses umständliche Manöver selbst bei Stau meist meiden, da der Abschnitt ohnehin in ein bis zwei Ampelumläufen passierbar ist. Im Gegensatz zu diesem Teilstück betonte die Stadt jedoch, dass die anderen Abschnitte der Busspuren in der Wagenburgstraße sich bewährt haben. Vor allem stadteinwärts wurde die Pünktlichkeit der Linien 40 und 47 erheblich verbessert.

Die freigegebene Fläche soll in drei Carsharing-Stellplätze, acht Radbügel, eine Ladezone und 16 Parkplätze umgewandelt werden. „Die Aufhebung ist angeordnet, wird aber nicht unmittelbar umgesetzt“, sagte Cornelia Diehl. Der Grund sind die Baumaßnahmen zum digitalen Knoten Stuttgart und die damit verbundene Sperrung der S-Bahn-Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen. Ersatzbusse, die vom Arnulf-Klett-Platz auf direktem Weg ins Remstal unterwegs sind, nutzen die Busspur derzeit.

Am Donnerstagnachmittag staute sich dort der Verkehr aufgrund von Sperrung und VfB-Spiel erheblich: Vom Wagenburgtunnel aus ging es nur im Schritttempo Richtung Stadion. Bus- und teils auch Autofahrer wechselten situativ zwischen der Busspur und der normalen Fahrbahn. Solche Erfahrungen und die allgemeinen Erkenntnisse zum Schienenersatzverkehr (SEV) veranlassen die Verkehrsbehörde nun zu prüfen, ob die Busspur für solche Ausnahmesituationen doch erhalten bleiben sollte.

Vorgehensweise für Grünen-Stadtrat inakzeptabel

Michael Schrade von den Freien Wählern ist für den Rückbau der Busspur. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Kotz befürwortet ihn. Der Christdemokrat begrüßte zwar die Aussetzung der Maßnahme wegen des aktuellen SEV, äußerte jedoch Bedenken, die Busspur für allein punktuelle Eventualitäten dauerhaft vorzuhalten. „Möglicherweise ist dann so eine Mobilitätsstation sinnvoller.“ Björn Peterhoff (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte sich verwundert, dass die Entscheidung ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat getroffen worden ist. „Es ist nicht akzeptabel.“ Zugleich regte er gemeinsam mit SPD-Stadträtin Lucia Schanbacher an, die Busspur nicht aufzulösen, sondern sie zu optimieren. Die Zeit bis zum Ende der S-Bahn-Sperrung müsse genutzt werden, um Alternativvorschläge zu erarbeiten. Hannes Rockenbauch (Linke/SÖS Plus) vermisste eine Vorabinformation und forderte zudem eine detaillierte Auswertung der Evaluation.

Bezirksvorsteher Armin Serwani (FDP) reagierte ebenfalls mit Unverständnis auf die Abläufe, jedoch aus einem anderen Blickwinkel. Bereits im vergangenen Frühjahr habe der Austausch mit verschiedenen Ämtern stattgefunden, weil die SSB erklärte, die 100 Meter ab der Haltestelle Wunnensteinstraße nicht mehr zu benötigen. Im Dezember 2025 habe der Bezirksbeirat Ost der Vorlage zum Rückbau der Busspur zugestimmt. „Schließlich ist in diesem Viertel im Stuttgarter Osten durchaus Parksuchverkehr vorhanden“, so Serwani. Als im Januar ein Schreiben kam, dass die Maßnahme vorübergehend aufgrund der S-Bahn-Sperrung doch nicht umgesetzt wird, sei der Aufschrei groß gewesen. Er hofft, dass daraus kein Dauerzustand wird. „Hätte man einen Monat zuvor nicht darüber gesprochen, hätte ich gesagt, dass der Schienenersatzverkehr auch wichtig ist.“ Serwani merkte an, dass die Planungszeiten der Stadt und Bahn lang genug seien, um den SEV vorherzusehen. „Da hätte man uns im Osten nicht veräppeln müssen“, schloss er.