Die Landesgrundsteuer verärgert Hausbesitzer im ganzen Land. Deutschlands höchstes Finanzgericht wird demnächst über zwei Musterklagen entscheiden.
22.04.2026 - 15:39 Uhr
Der Bundesfinanzhof (BFH) wird am 20. Mai seine Entscheidungen über die von vielen Hausbesitzern im Südwesten bekämpfte Neuregelung der Grundsteuer verkünden. Das muss jedoch nicht das Ende der rechtlichen Auseinandersetzungen bedeuten: Die Anwälte der klagenden Hausbesitzer aus Stuttgart und Karlsruhe riefen das höchste deutsche Finanzgericht auf, die Klagen dem Verfassungsgerichtshof in Stuttgart vorzulegen.