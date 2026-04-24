Es soll ab nächstem Schuljahr das erste Schulbuch für den islamischen Religionsunterricht im Land sein: Der Stuttgarter Verlag hat das Werk „Vielfalt Islam“ zur Prüfung eingereicht.
24.04.2026 - 13:12 Uhr
Der Ernst Klett Verlag hat das seinen Angaben zufolge erste Buch für den islamischen Religionsunterricht in Baden-Württemberg zur Zulassung eingereicht. Der Titel „Vielfalt Islam“ richtet sich an die Sekundarstufe I mit den Klassen fünf bis zehn in allen Schulformen und ist auf die Bildungspläne in Baden-Württemberg abgestimmt, wie der Verlag aus Stuttgart mitteilte.