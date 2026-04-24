Es soll ab nächstem Schuljahr das erste Schulbuch für den islamischen Religionsunterricht im Land sein: Der Stuttgarter Verlag hat das Werk „Vielfalt Islam“ zur Prüfung eingereicht.

Der Ernst Klett Verlag hat das seinen Angaben zufolge erste Buch für den islamischen Religionsunterricht in Baden-Württemberg zur Zulassung eingereicht. Der Titel „Vielfalt Islam“ richtet sich an die Sekundarstufe I mit den Klassen fünf bis zehn in allen Schulformen und ist auf die Bildungspläne in Baden-Württemberg abgestimmt, wie der Verlag aus Stuttgart mitteilte.

Die Ausrichtung des Werks sei wissenschaftlich fundiert und interreligiös geprüft. Das Autorenteam aus Wissenschaft und Schulpraxis habe „unabhängig von einzelnen islamischen Interessensgruppen“ gearbeitet und zusätzlich hätten „Fachleute aus Christentum und Judentum die entsprechenden Kapitel im Lehrwerk“ geprüft, heißt es laut Mitteilung.

Das Buch soll zum Schuljahr 2026/27 erscheinen, allerdings sind Schulbücher zulassungspflichtig. Eigentlich werden laut Ernst Klett Verlag Schulbücher bei den Kultusministerien zur Prüfung eingereicht, für Religionsbücher sind aber die Religionsgemeinschaften zuständig.

Stiftung Sunnitischer Schulrat muss Zulassung prüfen

In diesem Fall ist es laut Verlag die Stiftung Sunnitischer Schulrat. Diese ist eigener Beschreibung zufolge seit 2019 für die Organisation des Islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung an den öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg zuständig ist. Wann die Zulassung erfolgen könnte, konnte der Klett Verlag nicht sagen. Ob Schulen letztlich das Schulbuch nutzen, können sie selbst entscheiden.

Das Schulbuch knüpfe „an lebensnahe Fragen an, verbindet diese mit der Vielfalt der muslimischen Tradition und eröffnet Räume für persönliche und ethische Reflexion. Zugleich stärkt er die Dialogfähigkeit und unterstützt die Orientierung in einer pluralen Gesellschaft“, erläuterte Fahimah Ulfat, Mit-Herausgeberin des Schulbuchs und Professorin für Islamische Religionspädagogik und Fachdidaktik an der Universität Münster, laut Mitteilung.