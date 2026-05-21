Weinend liefen sie über eine staubige Straße und riefen um Hilfe. Was die zwei kleinen Kinder später in Portugal erzählen, lässt erschaudern.
21.05.2026 - 01:13 Uhr
Lissabon - Zwei Kleinkinder sind in Portugal allein und weinend an einer abgelegenen Landstraße entdeckt worden. Ein Mann fand die beiden nahe der Ortschaft Monte Novo do Sul rund 60 Kilometer südöstlich von Lissabon und brachte sie zur Polizei, wie die Zeitung "Correio da Manhã", der TV-Sender "SIC Notícias" und weitere örtliche Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Es wird demnach vermutet, dass sie von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Eine Vermisstenanzeige liege nicht vor.