 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Eine Augenverletzung und ein geschärfter Blick

Verletzt am Schwarzen Donnerstag Eine Augenverletzung und ein geschärfter Blick

Verletzt am Schwarzen Donnerstag: Eine Augenverletzung und ein geschärfter Blick
1
Daniel Kartmann am Stuttgarter Hauptbahnhof 15 Jahre später – den Teil des Parks, wo er verletzt wurde, gibt es nicht mehr. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Daniel Kartmann wurde am 30. September so schwer am Auge verletzt, dass er bleibende Schäden hat. Seitdem schaut er in manchen Angelegenheiten genauer hin.

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Daniel Kartmann steht am Montagabend auf der Bühne bei der Montagsdemo. Und erzählt, wie es ihm am 30. September 2010 ergangen ist. 15 Jahre ist das nun her. Sein rechtes Auge wurde damals schwer verletzt. Es hat einen bleibenden Schaden, der den Stuttgarter Musiker bis heute beeinträchtigt.

 

An jenem Donnerstag 2010 saß Kartmann mit einem Freund beim Kaffeetrinken, das einjährige Kind auf dem Schoß – unbeschwerte Elternzeit. Dann piepte das Handy. Alarm – Wasserwerfer im Schlossgarten, beim Protest gegen die Einrichtung der Großbaustelle für Stuttgart 21 und die Baumfällungen in dem Zuge. „Wasserwerfer? In Stuttgart?“ Dort, wo die *häufig verwundert beschriebene „bürgerliche Mitte“ aufstand, um ein Milliardenprojekt der Bahn zu kritisieren – am liebsten zu verhindern? „Ich konnte das nicht glauben, also bin ich hin, um es mit eigenen Augen zu sehen.“

Er wollte dem Wasserwerfer nicht weichen

Im Park erwischte ihn dann der Strahl des Wasserwerfers. „Natürlich hatte ich gesehen, dass der auf uns gerichtet war. Aber ich wollte nicht weichen. Wir waren ja im Recht mit unserem Protest“, sagt Kartmann. Rückwirkend, „leider viel zu spät“, gab das Verwaltungsgericht ihm Recht in dieser Auffassung. Die Demo war rechtmäßig, der Polizeieinsatz nicht, so das Urteil fünf Jahre später. Kartmann war einer der Kläger. „Uns war das klar“, sagt Kartmann, der heute noch nicht versteht, warum der Einsatz dermaßen eskalierte – und es dann so lange dauerte, bis das Verwaltungsgerichtsurteil endlich da war, lange nach dem Strafprozess gegen zwei ranghohe Polizeibeamte, der eingestellt wurde.

Unsere Empfehlung für Sie

Gericht zum „Schwarzen Donnerstag“: Einsatz der Polizei war rechtswidrig

Gericht zum „Schwarzen Donnerstag“ Einsatz der Polizei war rechtswidrig

Der harte Einsatz der Polizei am 30. September 2010 war laut dem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart rechtswidrig. Mit dem Gerichtsentscheid steigt die Chance der sieben Kläger auf Schadenersatz.

Mit den fünf Jahren zwischen Wasserwerfereinsatz und Urteil am Verwaltungsgericht war es für den Musiker nicht vorbei. Zehn Jahre lang habe er noch eine Therapie gemacht, um die Gewalterfahrung aufzuarbeiten, darüber spricht er offen. Das ist die Psyche. Physisch wird nie ganz vorbei sein wird das, was er am rechten Auge damals erlitt. „Ich habe ein eingeschränktes Gesichtsfeld“, schildert er einen Teil der Auswirkungen. Mit Brille sehe er gut, nur manchmal sei es schwierig. „Wenn ich nachts ohne Brille aufstehe, stoße ich auch mal gegen den Türrahmen.“ Das sei ja noch verkraftbar, „da kann man ja vielleicht sogar drüber lachen“. Aber im zurückliegenden Jahr habe er mehrere Unfälle gehabt. „Immer bin ich mit dem Auto rechts wo hängen geblieben oder dagegen gefahren – das kommt dann schon von der Verletzung.“ Er sei zwar auf der Hut und wisse, dass er sich besonders gründlich umschauen müsse. „Aber dann war ich mal etwas unaufmerksam, und es ist was passiert.“ Das Sehvermögen sei getestet und fürs Autofahren „völlig in Ordnung“. Doch die Vorahnung, die jemand mit vollem Gesichtsfeld habe, wenn rechts was sei, die fehle ihm eben. „Ich schaue immer mehrfach und dreh mich um“, ergänzt er. Aber manchmal sei man halt im Stress „und da ist es dann passiert“.

Unsere Empfehlung für Sie

Polizeieinsatz im Stuttgarter Schlossgarten: S-21-Gegner sehen sich durch Urteil bestätigt

Polizeieinsatz im Stuttgarter Schlossgarten Urteil ist für S-21-Gegner eine Genugtuung

Das Verwaltungsgericht hat so geurteilt, wie viele Bürger es seit mehr als fünf Jahren empfinden: Der Polizeieinsatz am „schwarzen Donnerstag“ war nicht rechtmäßig. Kläger nennen den Tag der Urteilsverkündung daher einen guten Tag für die Demokratie.

Vor allem wenn er gestresst sei, merke er die Folgen der schweren Verletzung. „Ich muss auch oft an Dietrich Wagner denken“, den Demonstranten, der die schwerste Augenverletzung erlitt und sein Sehvermögen fast ganz verlor. „Ein paar Zentimeter oder Millimeter und es wäre mir auch so gegangen“, sagt Kartmann traurig.

Was ihm noch fehlt, ist ein Stück Vertrauen, dass er an jenem Tag verlor. Kartmann ist sehr kritisch gegenüber der Polizei geworden. „Was geht in jemand vor, der einen Wasserwerfer auf die Menge hält – mit vollem Strahl?“ Viele hätten damals gedacht „Dann werde ich halt nass.“ Mit Sprühregen habe man gerechnet. Aber nicht mit dem harten Strahl, der auf die Menge gerichtet worden sei. „Die wollten sogar Leute aus den Bäumen schießen damit“, sagt Kartmann, sonst ein ruhiger Zeitgenosse. Doch bei den Bildern, die er abruft, redet er sich etwas in Rage. Auch, wenn er an Mitschnitte aus dem Polizeifunk denkt, die im Gerichtssaal abgespielt wurden. „Da war von ,Objekten, die weg müssen’ die Rede. Wir sind doch Menschen!“

Bei Polizeieinsätzen schaut er seit 2010 genau hin

Das Ereignis, das als „Schwarzer Donnerstag“ in die Stadtgeschichte einging, hat ihm einen Teil der Sehkraft genommen. Doch es hat auch seinen Blick geschärft. „Wenn ich sehe, wie Polizisten jemanden festsetzen, festnehmen, dann schaue ich genauer hin, ob das mit rechten Dingen zugeht“, sagt er. Hartes Vorgehen bei Demos des linken Spektrums sowie zum Teil von ihm wahrgenommenes rassistisches Vorgehen bei Personenkontrollen sind Themen, die er kritisiert. „Man erlebt es immer wieder, auch an Grenzkontrollen, dass jemand, der anders aussieht, rausgezogen wird.“ Aber er sieh auch die andere Seite des Polizeiberufs: „Das sind auch Bürger, sie haben einen Eid geschworen, uns zu schützen und uns zu helfen.“ Darauf vertraue er durchaus – und vielleicht ist gerade auch deshalb sein Unverständnis für das Vorgehen am 30. September 2010 so groß.

Der Wasserwerfereinsatz im Schlossgarten Foto: dpa (Archiv)

Auch mit seinen Kindern geht er das Thema an. Die sind nun im Teenageralter. „Es war für sie auch nicht einfach, als ich verletzt und ein dreiviertel Jahr berufsunfähig war“, erinnert er sich. Den kritischen Blick auf die Polizei teile er mit ihnen. Zusammen mit allen vier sei er im Kino gewesen und habe einen französischen Film mit ihnen über Polizeigewalt angeschaut. „Da haben wir alle geweint“, sagt Kartmann.

Daniel Kartmann hat viele Anliegen, für die er auf die Straße geht

Das Demonstrieren lässt der Stuttgarter trotz der schlechten Erfahrung am Schwarzen Donnerstag nicht sein. Der Bahnhof und die Infrastruktur sind nicht das einzige Thema, das ihn auf die Straße treibt. „Man muss etwas tun, man muss sich einsetzen und hinstehen“, sagt Kartmann. Das ist für ihn wahre Überzeugung. „Gegen Faschismus, gegen die Rechten im Land, auch gegen Themen wie Gentrifizierung.“ Letzteres ist für ihn zum Beispiel der Umbau der vor sieben Jahren in Stuttgart-Süd besetzten Wohnungen an der Wilhelm-Rabe-Straße in teuer vermarktbare Immobilien. Und nicht nur gegen Themen, die ihn stören, geht er auf die Straße. Sondern jetzt im Zusammenhang mit Stuttgart 21 auch „für eine bessere Lösung“. Nicht nur „irgendwie endlich fertig bauen“, solle die Bahn den Bahnhof und die neuen Strecken. Sondern das „Bestmögliche“ daraus machen, anstatt nur Profit draus zu schlagen. Deswegen wirbt er für das aktuelle Bürgerbegehren „Mehr Bahnhof = mehr Zukunft“ und sorgt dafür, dass Leute zur Mahnwache gegenüber dem Hauptbahnhof gehen und dafür unterschreiben. Deswegen geht er auch immer wieder auf die Montagsdemos. „Nicht immer, aber wenn ich Zeit und Kraft dafür habe.“ Manchmal steht er dann als Musiker auf der Bühne, und am 29. September 2025 in einer besonderen Rolle: „Ich bin Redner“, kündigt er an. Dann spricht er vor den mit ihm Demonstrierenden darüber, was er an jenem Herbsttag erlebte, der sich als „Schwarzer Donnerstag“ düster in das kollektive Gedächtnis eingeprägt hat.

Weitere Themen

Stuttgart-Bad Cannstatt: U13 und U16 nach Stadtbahnunfall kurzzeitig unterbrochen

Stuttgart-Bad Cannstatt U13 und U16 nach Stadtbahnunfall kurzzeitig unterbrochen

Wegen eines Stadtbahnunfalls in Bad Cannstatt sind die Linien U13 und U16 kurzzeitig unterbrochen. Was bekannt ist.
Von Matthias Kapaun
Bäder, Klimaschutz, Kinderangebote: Stadt besetzt 500 Stellen nicht – „Das ist brandgefährlich“

Bäder, Klimaschutz, Kinderangebote Stadt besetzt 500 Stellen nicht – „Das ist brandgefährlich“

Um zu sparen, werden viele offene und frei werdende Stellen von der Stadt Stuttgart vorerst nicht mehr besetzt. Müssen auch Angestellte Angst um ihren Job haben?
Von Lisa Welzhofer
Liveblog zum Cannstatter Volksfest: VfB-Abend auf dem Wasen – Fans trudeln ein

Liveblog zum Cannstatter Volksfest VfB-Abend auf dem Wasen – Fans trudeln ein

Ab dem 26. September wird auf dem 178. Cannstatter Volksfest gefeiert – in und außerhalb der Festzelte. Wir begleiten das Traditionsfest täglich mit unserem Liveblog.
Von Unserer Redaktion
Cannstatter Volksfest: Das Volksfest-Outfit des Tages

Cannstatter Volksfest Das Volksfest-Outfit des Tages

Was ziehen wir an? Diese Frage gehört zu jedem Wasen-Besuch. Unsere Zeitung kürt während des Volksfests täglich ein Outfit. Im Anschluss können unsere Leser abstimmen.
Von Tim Höhn
Stuttgarter Brauereien konkurrieren: So teilen sich Dinkelacker und Hofbräu den Wasen auf

Stuttgarter Brauereien konkurrieren So teilen sich Dinkelacker und Hofbräu den Wasen auf

In den acht Wasen-Zelten gibt es entweder das Bier von Dinkelacker-Schwaben Bräu oder Hofbräu. Wie hart ist der Wettbewerb hinter den Kulissen? Und wie viel Bier wird verkauft?
Von Daniel Gräfe
Mit der Polizei auf dem Volksfest: Trotz Dauereinsatz: „Wir haben richtig Bock auf den Wasen“

Mit der Polizei auf dem Volksfest Trotz Dauereinsatz: „Wir haben richtig Bock auf den Wasen“

Während des Volksfests geht die Wasenwache der Polizei in Betrieb. Auf dem Gelände treffen alle Gesellschaftsschichten aufeinander – und auf motivierte Einsatzkräfte.
Von Jürgen Bock
Schockmoment für Comedian Cossu: Nachts im Hotel – und plötzlich stehen zwei Unbekannte im Zimmer

Schockmoment für Comedian Cossu Nachts im Hotel – und plötzlich stehen zwei Unbekannte im Zimmer

Dass ein Flieger überbucht ist, kommt vor. In Stuttgart ist aber ein Hotelzimmer überbucht gewesen: Leidtragender war der badische Comedian Cossu. Und das war ziemlich peinlich.
Von Eberhard Wein
Stuttgart: Vielfacher Abschied: Der SWR setzt seinen Sparkurs fort

Stuttgart Vielfacher Abschied: Der SWR setzt seinen Sparkurs fort

Wegen einer Finanzierungslücke kürzt der SWR Verwaltung und Programm. Formate wie „Eisenbahnromantik“ und „Sport am Samstag“ wurden bereits gestrichen.
Verkehr in der Region Stuttgart: Jetzt im Livestream: Expertenrunde diskutiert über „Grünen Tunnel“

Verkehr in der Region Stuttgart Jetzt im Livestream: Expertenrunde diskutiert über „Grünen Tunnel“

Am Montagabend debattieren Politik, Wirtschaft und Kommunen über den Vorschlag eines langen Autotunnels im Nordosten Stuttgarts. Der Livestream startet um 18 Uhr.
Von Christian Milankovic
Sport im Zoo Stuttgart: Einsatz für „Black Mambas“ – warum der Wilhelma-Chef Liegestütze machte

Sport im Zoo Stuttgart Einsatz für „Black Mambas“ – warum der Wilhelma-Chef Liegestütze machte

Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin hat es vorgemacht, mehr als 80 Mitarbeitende folgten ihm und haben zusammen 2800 Liegestütze gemacht. Der Muskeleinsatz hat einen ernsten Hintergrund.
Von Iris Frey
Weitere Artikel zu Stuttgart Schwarzer Donnerstag Stuttgart 21 Polizei Schlossgarten Bäume Video
 