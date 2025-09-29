Verletzt am Schwarzen Donnerstag Eine Augenverletzung und ein geschärfter Blick
Daniel Kartmann wurde am 30. September so schwer am Auge verletzt, dass er bleibende Schäden hat. Seitdem schaut er in manchen Angelegenheiten genauer hin.
Daniel Kartmann steht am Montagabend auf der Bühne bei der Montagsdemo. Und erzählt, wie es ihm am 30. September 2010 ergangen ist. 15 Jahre ist das nun her. Sein rechtes Auge wurde damals schwer verletzt. Es hat einen bleibenden Schaden, der den Stuttgarter Musiker bis heute beeinträchtigt.