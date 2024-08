Nicht mal zwei Wochen ist das neue Rettungsdienstgesetz in Kraft - da bahnt sich schon eine Beschwerde bei Deutschlands obersten Richterinnen und Richtern an. Verletzt das Land Grundrechte?

red/dpa 13.08.2024 - 11:30 Uhr

Die Björn Steiger Stiftung will mit einer Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das neue Rettungsdienstgesetz des Landes Baden-Württemberg vorgehen. Die Zuständigkeiten und Strukturen bei Notfällen seien nicht umfassend geklärt und entsprächen nicht internationalen Standards, teilte die in Winnenden ansässige Organisation mit.