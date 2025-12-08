In Backnang wird eine 17-jährige Rollerfahrerin von einem unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt. Der dunkle Wagen – möglicherweise ein VW Touran – fährt einfach weiter.

Sascha Sauer 08.12.2025 - 16:03 Uhr

Am frühen Montagmorgen kam es in Backnang (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall, bei dem eine 17-jährige Rollerfahrerin verletzt wurde. Laut Polizei war die Jugendliche gegen 6.45 Uhr auf der L1080 in Richtung Backnang unterwegs. Im Heininger Kreisel nahm ihr ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt, als er von der K1907 in den Kreisverkehr einfuhr – dabei stieß er mit der jungen Rollerfahrerin zusammen.