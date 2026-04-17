Ein junger Pedelec-Fahrer stößt in Leutenbach einen Fußgänger um – und fährt einfach davon. Zurück bleiben ein verletzter Mann und viele offene Fragen.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Nach einer Kollision in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nach einem jungen Pedelec-Fahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Winnender Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Bikes war dort unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Fußgänger kam. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

 

Doch statt anzuhalten und sich zu kümmern, fuhr der Radfahrer einfach weiter – und ließ den Verletzten zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Flüchtigen um einen etwa 18 Jahre alten Mann handeln. Er trug unter anderem eine Jeans sowie einen Fahrradhelm und war mit einem Pedelec unterwegs.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben kann, soll sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 melden.