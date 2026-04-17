Ein junger Pedelec-Fahrer stößt in Leutenbach einen Fußgänger um – und fährt einfach davon. Zurück bleiben ein verletzter Mann und viele offene Fragen.

Sascha Sauer 17.04.2026 - 09:45 Uhr

Nach einer Kollision in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nach einem jungen Pedelec-Fahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Winnender Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Bikes war dort unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Fußgänger kam. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.