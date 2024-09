Verletzter in Weinstadt

Der Polizei wird am Sonntagmorgen gemeldet, dass an der Birkelstraße in Weinstadt-Endersbach ein Mann verletzt ist. Vor Ort treffen die Beamten auf einen 20-Jährigen mit schweren Gesichtsverletzungen. Wie sie entstanden sind, ist unklar.

cl 09.09.2024 - 09:58 Uhr

Der Polizei ist am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr ein verletzter Mann in der Birkelstraße im Weinstädter Teilort Endersbach gemeldet worden. Als die Polizei dort ankam, traf sie auf einen verletzten 20-Jährigen mit schweren Gesichtsverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Wie die Verletzungen entstanden sind, ist noch völlig unklar.