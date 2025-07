Atlanta - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München fällt wegen eines Bruchs des Wadenbeins lange aus. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat der 22-Jährige im Rahmen einer Sprunggelenksluxation die Fraktur erlitten. Musiala flog am Sonntagvormittag von Orlando nach München und wird nach Club-Angaben zeitnah operiert.

"Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle. Das trifft den FC Bayern. Jeder weiß, wie immens wichtig Jamal für unser Spiel ist und was für eine zentrale Rolle er für unser Team hat", sagte Sportvorstand Max Eberl laut Mitteilung.

Lesen Sie auch

Eberl: Fühlen alle mit Jamal

"Zudem ist die menschliche Tragweite enorm bitter, wir fühlen alle mit ihm: Jamal kam gerade aus einer Verletzung und wird nun erneut eine lange Zeit fehlen. Er bekommt von uns alles, was er braucht", sagte Eberl am Tag nach dem Aus bei der Club-WM gegen Paris Saint-Germain. "Wir werden ihn intensiv begleiten und an seiner Seite sein und freuen uns schon jetzt, wenn er wieder auf dem Platz steht."

Eine Ausfalldauer ist schwer zu prognostizieren. Musiala wird aber nicht nur den Münchnern in den kommenden Monaten fehlen, sondern auch der deutschen Nationalmannschaft bei den WM-Qualifikationsspielen im Herbst. Auf dem Weg zur WM in den USA sowie in Kanada und Mexiko im Sommer 2026 ist die schwere Verletzung für Musiala ein harter Rückschlag.

Geschockte Mit- und Gegenspieler

Musiala verletzte sich kurz vor der Halbzeit in einer Aktion gegen PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma, als dieser das Bein des 22-Jährigen eingeklemmt hatte. Der linke Fuß von Musiala stand anschließend seitlich ab. Schon allein die Bilder hatten auf eine schlimme Verletzung hingedeutet.

Sowohl die Bayern-Profis als auch die Gegenspieler von Musiala waren sichtlich geschockt und konnten wie zum Beispiel Donnarumma kaum hinsehen. "Es ist ja nicht nur so, dass wir wie Roboter nebeneinander leben, sondern wir haben auch persönliche Beziehungen", sagte Bayerns Thomas Müller dem Streamingdienst DAZN.

Nächster Rückschlag für den Bayern-Star

Musiala hatte sich nach einem Muskelbündelriss gerade erst wieder zurückgekämpft. In Atlanta gegen PSG kam er erstmals nach drei Monaten wieder in der Startelf zum Einsatz. Doch das Comeback entwickelte sich zum Alptraum. Der Offensiv-Star musste nach einer minutenlangen Behandlung auf dem Platz mit einer Trage abtransportiert und zur Halbzeit ausgewechselt werden.

"Die Situation mit Jamal war emotional", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany. Auch PSG-Trainer Luis Enrique äußerte sein Mitgefühl: "Es war ein ganz unglaublicher Vorfall mit Musiala. Ich hoffe, dass er sich schnell erholt."