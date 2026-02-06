Lindsey Vonn will mit einem Kreuzbandriss um eine Olympia-Medaille kämpfen. Ein Stuttgarter Knieexperte erklärt, ob auch Hobbysportler mit dieser Verletzung noch Skifahren können.

Ein Kreuzbandriss gilt als eine langwierige Verletzung und ist für Spitzensportler eine bittere Diagnose – manchmal bedeutet dies sogar das Ende der Karriere. Offenbar gilt das jedoch nicht für die 41-jährige Ausnahmeskifahrerin Lindsey Vonn, die nach ihrem Sturz in Crans-Montana bekannt gab, sich das vordere Kreuzband komplett gerissen zu haben – aber dennoch ihren Start für die Abfahrt am kommenden Sonntag bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo ankündigte. Michael Schlumberger, Ärztlicher Direktor der Sportklinik im Klinikum Stuttgart, spricht im Interview darüber, welche Chancen er Vonn einräumt und ob auch Hobby-Skifahrer mit einer solchen Verletzung auf die Skipiste könnten.

Herr Schlumberger, was haben Sie gedacht, als Sie von Lindsey Vonns Verletzung gehört haben?

Die Arme! Sie hat schon so viel mitgemacht mit ihren Verletzungen und es hat mir leid getan, dass das jetzt passieren musste. Denn bei einem Kreuzbandriss würde man eigentlich davon ausgehen, dass sie der Belastung bei so einem Sport nicht mehr standhalten kann.

Michael Schlumberger ist Ärztlicher Direktor am Klinikum Stuttgart. Foto: Gottfried Stoppel

Halten Sie es für möglich, dass sie das Abfahrtsrennen dennoch bewältigen kann?

Ich möchte nicht ausschließen, dass es möglich ist. Ich weiß, dass Athleten in so einem Fall eine passgenaue Orthese aus Carbonfaser bekommen, die das Kniegelenk stabilisieren soll. Dazu kommt ihre Top-Muskulatur. Nichtsdestotrotz sehe ich es kritisch, dass sie wirklich unter diesen Umständen ihre volle Leistung abrufen kann. Oft geht neben dem Kreuzband auch noch anderes im Knie kaputt. Ist der menschliche Körper fähig, ohne Kreuzband mit einer perfekten Orthese so ein Abfahrtsrennen zu bewältigen? Ich denke eher nicht. Allerdings hätte ich die Chancen, dass sich jemand in Vonns Alter mit einer Teilprothese im anderen Knie und bereits einem vorherigen Kreuzbandriss noch mal für Olympia qualifiziert, auch eher gering eingeschätzt.

Aber mit gesundheitlichen Folgen müsste sie schon rechnen, oder?

Wer mit einer Teilprothese in diesem Alter noch diese Sportart macht, macht sich über Arthrose natürlich keine Gedanken! Dass sie sich ihr Knie nun komplett kaputt macht, ist logisch. Sie nimmt in Kauf, dass das nicht folgenlos an ihr vorbei geht. Stürzt sie noch mal, könnten Meniskus und Knorpel beschädigt werden.

Verstehen Sie das?

Wenn man in diesem Leistungssport drin ist, dann ist das nachvollziehbar. Es geht um diesen Moment.

Kann ein Hobby-Sportler mit einem Kreuzbandriss auch wieder auf die Piste?

Manche, die sich auf der Piste isoliert das Kreuzband reißen, fahren noch ab. Das kann schon gehen. Aber man spürt schon, dass etwas kaputt gegangen ist und dass es instabil ist. Manche können das direkt muskulär zu einem gewissen Teil kompensieren und kommen irgendwie noch die Piste herunter. Man kann theoretisch auch ohne Kreuzband Skifahren oder auch andere geführte Sportarten machen. Die Frage ist: Warum sollte man das tun?

Was könnten denn die Folgen sein?

Also, ein rüstiger 60- bis 70-Jähriger, der sich das Kreuzband reißt, sich aber gegen eine Operation entscheidet, kann sicherlich mit einer guten Orthese und mit gutem muskulärem Training noch ein bisschen die blauen, vielleicht auch roten Pisten runterfahren. Wenn sich aber ein junger Mensch trotz Instabilität gegen eine Operation entscheidet, wieder Ski fährt und dann stürzt oder sich das Knie verdreht, dann können Knorpel, Menisken oder andere Bänder im Knie kaputt gehen und man hat einen Schaden, der irreversibel ist. Das passiert beim Skifahren schnell.

Was raten Sie einem jungen Patient mit Kreuzbandriss?

Zunächst muss man sehen, was sonst noch kaputt ist im Knie. Begleitschäden sind bei einem Kreuzbandriss recht häufig. Bei Kombinationsverletzungen rät man ohnehin zu einer Operation. Andernfalls steigt das Risiko für Arthrose und man behält dauerhaft ein funktionelles Defizit zurück. Wenn sich jemand gegen eine Operation entscheidet, sollte er aufgeklärt werden, was diese Entscheidung bedeuten kann. Ich halte es für einen Kunstfehler, wenn Patienten zwar über die Risiken einer Operation aufgeklärt werden, aber nicht über die Folgen, wenn sie sich nicht operieren lassen. Wenn es eine hochgradige Instabilität im Knie gibt, ist die Kreuzband-OP zur Stabilisierung meiner Meinung nach die einzig sinnvolle Option.

Wie lange dauert es, bis ein Patient nach einer Kreuzband-Operation wieder auf den Skiern stehen kann?

Ich kann nur von meiner OP-Technik und von meiner Abteilung hier in der Sportklinik des Klinikum Stuttgart sprechen. In einer anderen Klinik kann das wieder ganz anders sein. Hier bei uns bekommen die Patienten nach der Kreuzbandrekonstruktion keine Schiene, wenn es keine Begleitverletzungen, wie zum Beispiel die Notwendigkeit einer Meniskusnaht, gab. Das Ziel ist, nach fünf bis sechs Wochen wieder frei beweglich zu sein und wieder Fahrrad fahren zu können. Joggen sollte nach drei Monaten wieder möglich sein. Ab da wird es sehr individuell. Je nachdem wie fit man vorher war und wie man danach trainiert. Aber normalerweise sollte es möglich sein, nach einem Jahr wieder Skizufahren. Es muss ja nicht gleich die schwarze Buckelpiste sein.

Zur Person

Werdegang

Privatdozent Dr. Michael Schlumberger ist seit Anfang 2025 Ärztlicher Direktor der Sportklinik im Klinikum Stuttgart. Er hat in Tübingen Medizin studiert und war an der Orthopädischen Klinik Markgröningen tätig. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und hat 2022 an der Medizinischen Fakultät in Innsbruck habilitiert. Schlumberger ist auf die Versorgung von Patienten mit Knieverletzungen spezialisiert.