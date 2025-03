Der FC Bayern muss monatelang auf Außenverteidiger Alphonso Davies verzichten. Der kanadische Nationalspieler (24) hat sich im Länderspiel gegen die USA (2:1) doch schwerer verletzt, als zunächst angenommen wurde. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister nach einer Untersuchung in München mitteilte, erlitt Davies einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Er werde noch heute operiert.

Eine Verletzungspause muss auch Innenverteidiger Dayot Upamecano (26) einlegen. Bei dem französischen Nationalspieler wurden freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt. Dadurch muss Trainer Vincent Kompany mehrere Wochen auf ihn verzichten.

Lesen Sie auch

Den FC Bayern trifft es „besonders hart“

Dem Belgier stehen damit in der Abwehr von acht etatmäßigen Profis nur noch sechs zur Verfügung. In der Bundesliga empfängt der Spitzenreiter nach der Länderspielpause am Samstag den FC St. Pauli, in der Champions League geht es am 8. und 16. April gegen Inter Mailand um den Einzug ins Halbfinale.

„Bei Länderspielpausen besteht leider immer die Gefahr, dass Spieler verletzt zurückkommen – diesmal hat es uns besonders hart getroffen. Die Ausfälle von Alphonso Davies und Dayot Upamecano wiegen schwer für den FC Bayern“, erklärte Sportvorstand Max Eberl.

Die Münchner wollen „noch enger zusammenrücken“

Davies werde „auf seinem Weg zurück alle Unterstützung bekommen, die er braucht. Auch Upa werden wir in den kommenden Wochen eng begleiten und gehen davon aus, dass er uns bald wieder zur Verfügung steht“, sagte Eberl weiter. „Unser Kader ist stark und wird diese Ausfälle auffangen. Wir werden jetzt noch enger zusammenrücken. Die Qualität ist da, um weiter unsere großen Ziele zu verfolgen.“

Davies war am Sonntag im Länderspiel seiner Kanadier gegen die USA (2:1) im kalifornischen Inglewood bereits in der zwölften Minute wegen Knieproblemen ausgewechselt worden. Allerdings hatte er zunächst noch Entwarnung gegeben. Upamecano hatte ebenfalls am Sonntag mit Frankreich durch einen 5:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien in Paris den Einzug ins Final Four der UEFA Nations League geschafft.