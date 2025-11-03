Schauspielerin Blake Lively wirft ihrem Co-Star Justin Baldoni sexuelle Belästigung vor. Er reagierte mit einer Gegenklage wegen Verleumdung. Die wurde abgewiesen und jetzt auch formal beendet.
New York - Nachdem US-Schauspieler Justin Baldoni (41) sich nicht fristgemäß gemeldet hat, hat ein Richter in New York dessen Verleumdungsklage gegen die US-Schauspielerin Blake Lively (38), deren Ehemann Ryan Reynolds (49) und die "New York Times" beendet. Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.