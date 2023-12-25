In einem Tal nahe Stuttgart erblickt man drei Löcher im Muschelkalk. Um die dahinterliegende Höhle, ihre Entstehung und mögliche Bewohner spinnen sich viele Legenden. Unsere Serie über Lost Places in der Region
25.12.2025 - 09:10 Uhr
Man mag es ja erst mal nicht glauben, aber: Die Linie der S-Bahnen 6 und 60 führt nicht nur durch teils triste, typische Bahnhofsviertel. Sie verbindet den Stuttgarter Speckgürtel im Westen mit dem Kern der Landeshauptstadt – und sie verläuft dabei tatsächlich durch teils malerische Landschaften. So zum Beispiel zwischen Höfingen und der Leonberger Kernstadt, wo sich die Gleise durchs Tal schlängeln, vorbei an einer alten Sägemühle.