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Verlust für den Einzelhandel Fellbacher Fachgeschäft für Seidenblumen schließt nach 75 Jahren

Verlust für den Einzelhandel: Fellbacher Fachgeschäft für Seidenblumen schließt nach 75 Jahren
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Die Inhaberinnen Sonja Zielke (rechts) und ihre Schwester Inka Steinhauer starten den Ausverkauf. Foto: Eva Schäfer

Das größte Fachgeschäft in der Region für Seidenblumen mit einer Verkaufsfläche von rund 500 Quadratmetern macht zu. Die Inhaberinnen nennen die Gründe für das Aus.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Es ist ein Blütenmeer: gelbe Kaiserkronen leuchten in der großen Vase, ein riesiger Strauß von Pfingstrosen prangt in vielen Rottönen, ein paar Meter weiter hängen geflochtene Blumenkränze – in dem Fachgeschäft in der Fellbacher Bahnhofstraße (Rems-Murr-Kreis) gibt es vielfältige Blüten und Pflanzen über den ganzen Jahreslauf. Die Blumen welken nicht, die Blumen und Pflanzen bei Sailer’s Geschenkideen sind künstlich. Mit rund 500 Quadratmeter Verkaufsfläche ist der Betrieb in der Fellbacher Bahnhofstraße das größte Fachgeschäft für Seidenblumen in der Region.

 

Diese Ära geht nun im 75. Jahr des Bestehens des Familienbetriebes zu Ende. Das Aus des Traditionshauses ist ein weiterer schwerer Verlust für den stationären Einzelhandel in Fellbach.

Die Blumen werden fachgerecht gebunden und wirken möglichst naturgetreu. Foto: Eva Schäfer

Inhaberinnen: „Wir haben schon als Kinder in dem Geschäft mitgeholfen“

Die Inhaberinnen Sonja Zielke und ihre Schwester Inka Steinhauer haben sich schweren Herzens für das Aus entschieden. „Unser Herzblut hängt natürlich an dem Geschäft“, sagt Sonja Zielke, „es war ein langer Prozess, diese Entscheidung zu treffen“. Schließlich seien sie mit dem Familienbetrieb aufgewachsen. „Wir haben schon als Kinder in dem Geschäft mitgeholfen“, berichten die beiden Schwestern. Bis zum Jahr 2014 hatte ihre Mutter Margarete Grotz den Familienbetrieb geleitet, seit 2015 führen den Familienbetrieb ihre beiden Töchter weiter, beide ausgebildete Floristinnen. Vor kurzem haben sie zum 75-Jahr-Jubiläum die IHK-Urkunde überreicht bekommen, die nun hinter dem Kassenbereich hängt. „Mit Dank und Anerkennung für Leistungen zum Wohle der heimischen Wirtschaft seit der Gründung des Unternehmens vor 75 Jahren“, ist auf dem Dokument zu lesen.

In der Tat ist Sailer’s Geschenkideen nicht nur ein spezialisiertes Fachgeschäft, das einen Kundenkreis aus der ganzen Region anzieht. Sonja Zielke macht sich zudem auch seit vielen Jahren als Sprecherin der Werbegemeinschaft nördliche Bahnhofstraße für die Interessen des stationären Handels in Fellbach stark.

Nicht nur Blumen – auch Früchte wie Erdbeeren gibt es in dem vielseitigen Sortiment. Foto: Eva Schäfer

Einzelhändlerin: „Das Einkaufsverhalten hat sich grundlegend verändert“

Doch der hat schwer zu kämpfen – das hat die Sprecherin immer wieder deutlich gemacht. Als einen entscheidenden Grund für das Aus des Familienbetriebes nennt die Inhaberin das Einkaufsverhalten, das sich seit Corona im Jahr 2020 grundlegend verändert habe. „Viele kaufen nur noch online über große Plattformen“, sagt die Händlerin, „und kommen dann in das stationäre Geschäft, um etwas Spezielles zu ergänzen oder eine Serviceleistung nachzufragen.“ Doch davon könne ein stationäres Geschäft nicht leben.

Immer wieder appellierte sie, die zentrale Rolle der örtlichen Betriebe als Arbeitgeber und ihren wichtigen Beitrag zur Belebung der Innenstadt mehr zu schätzen. „Nur das Angebot, das wahrgenommen wird, bleibt auch langfristig erhalten“, macht Sonja Zielke deutlich. Auch im Ausschuss des Gewerbe- und Handelsverein Fellbach ist Sonja Zielke engagiert.

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Außerdem seien auch die ursprünglich von der Stadt Fellbach für 2026 anvisierten Pläne zur Umgestaltung der Bahnhofstraße mit einer etwa geplanten vierjährigen Sperrung in die Überlegungen für das Aus eingeflossen. Auch wenn die Bauarbeiten in Abschnitten anvisiert seien, hätte dies einen schweren Umsatzeinbruch mit sich gebracht. Schon die kurzzeitige Verlegung der Buslinie 60 neulich sei durch schwindenden Umsatz spürbar gewesen.

Viele Referenzen hat das Fachgeschäft aufzuweisen in seiner Geschichte: Büros ließen sich mit Kunstblumen verschönern, das Staatstheater schmückte damit die Bühnendeko, auch Betriebe auf dem Cannstatter Wasen und dem Stuttgarter Weindorf seien damit dekoriert worden.

40 Jahre Frischblumen, 35 Jahre Seidenblumen – eine Ära endet

Übrigens wurden zuvor 40 Jahre lang Frischblumen verkauft – aufgrund von Allergien, unter anderem ausgelöst durch mit Pflanzenschutzmittel behandelte Frischblumen, wurde das Geschäft 1991 auf Seidenblumen umgestellt. 40 Jahre Frischblumen, 35 Jahre Seidenblumen – diese Ära geht nun zu Ende.

Nun startet der Abverkauf mit Rabatten. Auf Glasgefäße, Keramik und viele weitere Artikel gibt es Prozente. Auch beim Fellbacher Maikäferfest mit einem verkaufsoffenen Sonntag wird Sailer’s Geschenkideen dabei sein. Ein ordentliches Stück Wehmut ist auch dabei. Die Inhaberinnen haben sich stets für diese gemeinsame Plattform des Handels stark gemacht und dafür die Werbetrommel gerührt. Das Maikäferfest nehmen sie auch zum Anlass für persönliche Begegnungen mit der Kundschaft.„So können wir uns nach und nach von diesen persönlich verabschieden“, sagen die beiden.

Und wie geht es weiter? Die Gebäude werden verkauft. Auf dem Gelände soll Wohnbebauung mit einer Ladenfläche entstehen. Doch voraussichtlich bis zum Ende des Jahres ist Sailer’s Geschenkideen noch geöffnet.

Sailer’s Geschenkideen befindet sich in der Bahnhofstraße 83 in Fellbach, Telefon: 07 11/58 19 85. Infos unter www.seideblumen.de. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr. Am Mittwochnachmittag ist geschlossen.

Auch beim Fellbacher Maikäferfest am Sonntag, 3. Mai, von 12.30 bis 17.30 Uhr (verkaufsoffener Sonntag) hat das Fachgeschäft wie viele andere Läden in Fellbach geöffnet und bietet besondere Aktionen.

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