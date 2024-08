Eine Sprühflasche mit Wasser zum Segnen von zwei Kirchen? Mit einem Auftrag „von oben“ ist ein Mann im Bodenseekreis als vermeintlicher Prophet unterwegs. Ein kurioser Einsatz für die Polizei.

red/dpa 13.08.2024 - 15:19 Uhr

Mit einer Sprühflasche voll Wasser wollte ein Mann zwei Kirchen am Bodensee segnen. Wie die Polizei mitteilte, sprühte der 48-Jährige am Montag zunächst Wasser auf den Altar der Franziskanerkirche in Überlingen (Bodenseekreis). Als er den Altarraum betrat, wurde ein Alarm ausgelöst. Die Polizei fing den Mann daraufhin kurze Zeit später am Überlinger Münster ab und untersagte ihm weitere derartige „Segnungen“.