Ein angeblicher Sammler von Spenden übertölpelt in Gerlingen eine Passantin. Sie gibt eine kleine Summe – und merkt später, dass sich der Unbekannte in ihrer Geldbörse selbst bedient hat. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Roland Böckeler 07.03.2025 - 16:11 Uhr

Ein vermeintlicher Spendensammler hat am Freitag eine Frau aus Gerlingen um einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe erleichtert. Der Unbekannte hatte sich laut der Polizei gegen 11.45 Uhr in der Kirchstraße als Sammler für eine Behinderteneinrichtung ausgegeben. Der Mann hielt der 63-Jährigen demnach wortlos ein Klemmbrett mit Informationen hin, worauf sich die Frau entschied, etwas zu geben und den Geldbeutel hervorholte. Nach der Übergabe eines kleinen Geldbetrags machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Später stellte die Frau fest, dass ein Geldschein aus ihrer Börse fehlt. Der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein mit schwarzen, kurzen Haaren. Er trug eine schwarze Jeans sowie einen schwarzen Pullover. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter: 0 71 56 / 9 44 90 bei der Polizei zu melden.