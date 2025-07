DRK-Werbeaktion in Waiblingen Rotes Kreuz sucht neue Fördermitglieder im Rems-Murr-Kreis

Das DRK wirbt derzeit in Waiblingen an Haustüren um Fördermitglieder. Die Werbenden tragen Ausweise und Rotkreuz-Shirts – Bargeld nehmen sie nicht an.