Die Polizei sucht nach einer 17-Jährigen aus Böbigen an der Rems im Ostalbkreis. Die Teenagerin soll am Montag, den 28. Oktober, ihr Elternhaus verlassen haben und gilt daher als vermisst. Nach Angaben der Polizei soll sie sich zuletzt im Bereich zwischen Stuttgart und Aalen aufgehalten haben.

Mit diesem Foto suchen die Ermittler nach der Vermissten.

Lesen Sie auch

Es liegen demnach aber auch Hinweise vor, wonach die 17-Jährige sich in Hofheim am Taunus in Hessen befinden könnte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die gesuchte Person ist etwa 1,78 Meter groß, schlank und hat blaugraue Augen. Das Kriminalkommissariat Aalen bittet unter der Telefonnummer 07361/5800 um Hinweise über den Aufenthaltsort.