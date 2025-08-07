Die Polizei im Rems-Murr-Kreis fahndet nach einer vermissten 13-Jährigen. Diese hat am Montagabend das Elternhaus in Fellbach-Schmiden verlassen und fehlt seitdem.
07.08.2025 - 17:42 Uhr
Die Polizei im Rems-Murr-Kreis fahndet nach einer vermissten Jugendlichen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wird bereits seit Montagmorgen (4. August) ein 13 Jahre altes Mädchen aus dem Fellbacher Ortsteil Schmiden vermisst. Zu diesem Zeitpunkt verließ sie die Wohnung ihrer Eltern und kehrte bislang nicht zurück.