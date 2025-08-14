Zwei Kinder aus der Nähe von Kassel sind von zuhause weggelaufen. Einer von ihnen war in der Region Stuttgart. Die Polizei bittet um Hinweise.
Zwei Teenager, eigentlich noch Kinder, sind von daheim in Hofgeismar, das etwa eine halbe Autostunde nördlich von Kassel liegt, ausgerissen. Einer der beiden könnte vor kurzem in Stuttgart gewesen sein. Die Spur des 13-jährigen Leon J. führt in die baden-württembergische Landeshauptstadt, das bestätigt das zuständige Polizeipräsidium in Nordhessen.