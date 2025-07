Am Samstag wurde eine 33-Jährige als vermisst gemeldet, scheinbar verschwand sie spurlos in Stuttgart. Nun stellt sich heraus: Sie war lediglich in den falschen Bus eingestiegen.

Eine 33 Jahre alte Frau aus Waiblingen, die seit Samstag vermisst worden war, ist wieder aufgetaucht. „Die vermisste Person wurde heute wohlbehalten zu Hause angetroffen“, gab das Polizeipräsidium Aalen am Sonntagabend bekannt.

Sie war am Samstag zuletzt in Stuttgart in der Nähe des Schlossplatzes gesehen worden und seitdem scheinbar verschwunden. Laut Mitteilung der Polizei war sie lediglich fälschlicherweise in einen Bus nach Bayern gestiegen und hatte sich somit „etwas verfahren“, wie es heißt. Ihr gehe es gut.

Die Polizei hatte zunächst nicht ausschließen können, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte, und die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe gebeten. Dafür hatte die Polizei auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.