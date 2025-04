Im Raum Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) wird weiterhin eine 54-jährige Frau vermisst. Inzwischen sind mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Suche nach der Frau blieb jedoch erfolglos.

Gülay Alparslan 17.04.2025 - 12:39 Uhr

Trotz Hinweisen aus der Bevölkerung wird eine 54-jährige Frau aus dem Rems-Murr-Kreis auch am Donnerstag noch vermisst. Seit Mittwochmorgen läuft eine Öffentlichkeitsfahndung. Die Frau wird seit Dienstag in Murrhardt vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Nach Angaben der Polizei sind inzwischen mehrere Hinweise auf die Frau eingegangen. Eine Zeugin habe angegeben, die Frau am Dienstagabend in Großerlach gesehen zu haben. Daraufhin konzentrierten sich die Suchmaßnahmen am Mittwoch auf die Umgebung von Großerlach.