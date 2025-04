Ein 46 Jahre alter Mann aus Schwäbisch Hall wird seit Montag vermisst. Die Polizei hat Suchmaßnahmen gestartet, an denen unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie Suchhunde beteiligt sind.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 46-Jährige gegen 8.30 Uhr gemeinsam mit seinem Hund sein Zuhause in der Innenstadt von Schwäbisch Hall verlassen und kam nicht mehr zurück. Gegen 12.30 Uhr wurde der Mann vermisst gemeldet. Es wird vermutet, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zur Suche nach dem Mann und seinem Hund setzte die Polizei neben mehreren Streifenwagen am Nachmittag auch einen Personenspürhund vom Polizeipräsidium in Göppingen und einen Polizeihubschrauber ein. Die Suche blieb bislang erfolglos.

Polizei sucht weiter nach dem Vermissten

Die Polizei wird die Suchmaßnahmen am Abend mit Suchhunden der Rettungshundestaffel fortsetzen. Zur Beschreibung des Vermissten ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,75 Meter groß und Brillenträger ist und eine Glatze hat. Er ist offenbar in Begleitung eines Deutschen Schäferhundes.