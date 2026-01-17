In Sindelfingen wird weiterhin eine 78-Jährige vermisst, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Polizei hat Fotos der Vermissten veröffentlicht und bittet um Hinweise.
17.01.2026 - 14:11 Uhr
Bereits seit Donnerstagnachmittag wird eine 78 Jahre alte Frau aus Sindelfingen vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Polizei die Vermisste bislang nicht finden. Nun hat die zuständige Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eine Öffentlichkeitsfahndung sowie Fotos der 78-Jährigen veröffentlicht. Die Fotos finden Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie.