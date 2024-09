Eine 15 Jahre alte Jugendliche aus Stuttgart-West wird seit vergangenem Sonntag vermisst. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach der Vermissten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Bilder befinden sich in unserer Fotostrecke.

Wie die Polizei berichtet, verließ die Jugendliche am Sonntag gegen 8 Uhr die elterliche Wohnung in Stuttgart-West und ist seither verschwunden. Die Angehörigen meldeten sie als vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Teenager in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei startete eine Fahndung, die jedoch erfolglos blieb.

So sieht die Vermisste aus

Die Vermisste ist schlank und etwa 1,65 Meter groß. Sie hat schwarze Augen und lange schwarze Haare. Zuletzt trug sie eine lila Hose, schwarze Schuhe der Marke Skechers und eine lange beige Jacke ohne Kapuze mit einer in goldener Farbe abgebildeten Ballerina auf dem Rücken.

Nun bittet die Kriminalpolizei etwaige Zeugen, die die Jugendliche gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.