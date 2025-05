Eine 29 Jahre alte Frau aus Stuttgart-Ost wird seit 20. April vermisst. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach der Vermissten. Das Foto befindet sich in unserer Bildergalerie.

Wie die Beamten berichten, verließ die Frau am Ostersonntag, 20. April, ihre Wohnung und ist seitdem verschwunden. Die polizeilichen Ermittlungen brachten bislang auch kein Licht ins Dunkel. Hinweisen zufolge könnte sich die 29-Jährige auch in der Schweiz aufhalten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Frau aus Stuttgart-Ost vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat eine Beschreibung der 29-Jährigen veröffentlicht: Die Vermisste ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Sie hat hellbraune Augen und lange, leicht lockige, dunkle Haare.

Zeugen, die die Frau gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.