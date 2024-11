Vermisstensuche in Waiblingen-Fellbach

Am Freitagabend ist eine 80-jährige unter Demenz leidende Frau von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach der Vermissten.

Lea Jansky 16.11.2024 - 10:03 Uhr

Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr ist in Waiblingen-Fellbach eine 80 -jährige an Demenz leidende Frau durch Angehörige als vermisst gemeldet worden.