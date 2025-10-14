Bei der Suche nach dem seit Freitag vermissten Achtjährigen aus Güstrow haben am Abend Spürhunde auf einem See am Stadtrand angeschlagen. Was die Einsatzkräfte nun planen.
14.10.2025 - 03:00 Uhr
Güstrow - Auf der Suche nach dem seit Freitag vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock sollen heute Taucher in einem See am Stadtrand zum Einsatz kommen. Am Montagabend hatten vier Spürhunde unabhängig voneinander an einer Stelle im Inselsee angeschlagen, wie ein Polizeisprecher sagte. Unklar ist, ob tatsächlich eine Leiche unter Wasser ist.