Zwischen den beiden südlichen Bundesländern geht eine Gruppe in der Donau baden. Zeugen beobachten, wie ein Mensch dabei untergeht. Die Suche läuft.

red/dpa 03.08.2024 - 13:43 Uhr

In der Donau in Ulm wird nach einem vermissten Menschen gesucht. Die Person, deren Alter und Geschlecht von der Polizei nicht veröffentlicht wird, war am Freitag in einer kleineren Gruppe schwimmen gegangen. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Passanten hatten demnach beobachtet, wie der Mensch dabei untergegangen und nicht mehr aufgetaucht sei.