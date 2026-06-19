Ein drei Monate alter Säugling wird in Renningen vermisst. Die Rettungskräfte suchen fieberhaft. Nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Ein drei Monate alter Säugling wird seit Donnerstagabend in Renningen vermisst. Auch am Freitagvormittag fehlt bislang noch jede Spur. Die Rettungskräfte suchen weiterhin mit einem Großaufgebot nach dem Kind, dabei kämen laut einem Polizeisprecher auch Leichenspürhunde zum Einsatz. Außerdem wendet sich die Polizei unter anderem via Facebook an die Bevölkerung, keine eigenständigen Suchaktionen zu starten und sich nicht an etwaigen Spekulationen zu beteiligen.

Wie die Beamten bereits berichtet hatten, gilt der Junge seit 23.30 Uhr als vermisst. An der Suche seien auch Suchhunde und Hubschrauber beteiligt. Etliche Rettungskräfte hatten sich am Freitagmorgen auf einem Parkplatz an der Weil-der-Städter-Straße versammelt, der auch auch abgesperrt worden sei, wie Zeugen berichteten.

Polizei: Keine eigenständigen Suchmaßnahmen starten

Nun hat die Polizei einen Facebook-Post veröffentlicht, in dem sie sich direkt an die Bevölkerung wendet. „Aktuell werden in sozialen Medien und Messenger-Gruppen Aufrufe zur Teilnahme an Suchmaßnahmen verbreitet. Wir bitten dringend darum, von eigenständigen Suchaktionen abzusehen. Unkoordinierte Maßnahmen können die laufenden Ermittlungen sowie die professionellen Such- und Einsatzmaßnahmen der Polizei und der Rettungskräfte behindern“, heißt es dort.

Wo das Kind verschwunden sein soll, wollte die Polizei nicht bekannt geben. Auch zu den Umständen des Verschwindens gab es zunächst keine Auskunft. Konkrete Hinweise auf ein Verbrechen gebe es bislang ebenfalls nicht.