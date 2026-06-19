Ein drei Monate alter Säugling wird in Renningen vermisst. Die Rettungskräfte suchen fieberhaft. Nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.
19.06.2026 - 11:42 Uhr
Ein drei Monate alter Säugling wird seit Donnerstagabend in Renningen vermisst. Auch am Freitagvormittag fehlt bislang noch jede Spur. Die Rettungskräfte suchen weiterhin mit einem Großaufgebot nach dem Kind, dabei kämen laut einem Polizeisprecher auch Leichenspürhunde zum Einsatz. Außerdem wendet sich die Polizei unter anderem via Facebook an die Bevölkerung, keine eigenständigen Suchaktionen zu starten und sich nicht an etwaigen Spekulationen zu beteiligen.