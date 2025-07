Das gute alte Sparbuch: Wer hier regelmäßig einzahlte, hoffte, eines Tages ein kleines Vermögen angespart zu haben. Doch das ist längst Geschichte. Warum? Weil die Zinsen bei solchen klassischen Sparformen gar nicht mehr ausreichen, um ein Vermögen aufzubauen.

Die Bedeutung des regelmäßigen Sparens in Wertpapiere

Immer wieder liegen sie sogar unterhalb der Inflation. Und das heißt: Geld auf dem Sparbuch verliert schneller an Wert als es sich vermehrt. „Nur mit Zinsen ist der Vermögensaufbau also fast unmöglich“, erläutert Johannes Ehmann von der Commerzbank Stuttgart. „Um es renditestärker anzugehen, sollten Anleger daher auch auf Wertpapiere setzen. Denn hier liegen die Renditen auf langer Sicht immer über der Inflation – die Chance, dass sich das Ersparte vermehrt, ist damit gegeben. Und je früher man damit anfängt, desto besser funktioniert das, da die Märkte langfristig gesehen steigen.“

Wertpapier-Sparplan schlägt Sparbuch

Für den Einstieg und als Basis eines Portfolios bieten sich vor allem Wertpapier-Sparpläne an, etwa in Fonds oder ETFs, die global ausgerichtet sind, wie zum Beispiel auf den MSCI World Index. Dieser globale Aktienindex bildet rund 1500 Aktien aus 23 Industrieländern ab. Natürlich schwanken auch diese großen Indizes, historisch betrachtet wachsen sie aber: Der MSCI World Index verzeichnete in den letzten 20 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,6 Prozent.

Mit einem Wertpapier-Sparplan langfristig Vermögen aufbauen ist besonders sinnvoll, da dieser gerade in volatilen Zeiten insbesondere durch den Cost-Average-Effekt punktet. Dieser Durchschnittskosteneffekt entsteht, wenn Sparer mit regelmäßig gleichen Raten investieren. Stehen die Kurse niedrig und sind Aktien günstig, kaufen die Sparer bei gleicher Rate mehr ein, als wenn die Kurse hoch sind.

Ein Rechenbeispiel über 20 Jahre zeigt, wie vorteilhaft ein solcher Wertpapier-Sparplan im Vergleich zum klassischen Sparbuch sein kann: Bei einer monatlichen Sparrate von 100 Euro summiert sich das Vermögen auf dem Sparbuch mit einem Prozent Zinsen im Jahr auf etwa 26.600 Euro. Mit einem Sparplan in einen Aktienfonds oder ETF mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von sieben Prozent wächst das Angesparte hingegen auf über 50.000 Euro. Über die Jahre hinweg erzielt man also mit derselben monatlichen Sparrate auf einen Aktienfonds oder ETF rund das Doppelte im Vergleich zum Sparbuch.

Vermögen aufbauen und an den Lebensphasen orientieren

Selbst kleine, regelmäßige Sparbeträge summieren sich über die Zeit und führen zu einem Wachstum und Vermögensaufbau. Dabei schafft ein fester Sparbetrag finanzielle Planbarkeit und bietet im Notfall eine Reserve für unerwartete Ausgaben. Indem Anleger kontinuierlich in verschiedene Anlagen investieren, verringern sie das Risiko von Marktveränderungen.

Auch die Anpassung des Portfolios an verschiedene Lebensphasen ist wichtig. „In jüngeren Jahren ist ein höherer Aktienanteil im Portfolio sinnvoll, da Aktien langfristig höhere Renditen bieten und junge Anleger mehr Zeit haben, kurzfristige Marktschwankungen auszusitzen. Mit zunehmendem Alter kann man diesen Anteil dann schrittweise verlagern, in weniger volatile Anlageformen wie Anleihen oder festverzinsliche Wertpapiere. So lassen sich Risiken minimieren und das Vermögen schützen, gerade wenn man Richtung Ruhestand blickt,“ empfiehlt Johannes Ehmann.

Fazit: Frühes Investieren lohnt sich

Es zeigt sich also, dass regelmäßiges Sparen in Wertpapiere eine wirksame Methode der Altersvorsorge darstellt. Eine langfristige Strategie und die gezielte Auswahl der Anlageformen können dazu beitragen, ein Vermögen aufzubauen und finanzielle Ziele zu erreichen. Jetzt mit dem Sparen zu beginnen, ist für die Zukunft entscheidend – je früher man damit anfängt, desto besser funktioniert das. „Wir zeigen Schritt für Schritt, wie man mit dem Vermögensaufbau beginnen kann, welche Anlagen sich lohnen und geben wichtige Tipps von erfahrenen Finanzexperten an die Hand“, sagt Johannes Ehmann.

Nützliche Tipps zum Nachlesen gibt es auch im E-Book der Commerzbank „Wie Sie in fünf Schritten ein Vermögen aufbauen“.