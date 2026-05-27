Eine kleine Elite besitzt große Teile des Finanzvermögens. Warum sich der Wohlstand bei den Reichen immer weiter ballt - und was den Vermögensaufbau in der Breite der Gesellschaft dämpft.
27.05.2026 - 04:30 Uhr
Frankfurt/Main - Rund 5.000 Superreiche besitzen nach Berechnungen der Unternehmensberatung BCG mehr als ein Viertel des Finanzvermögens in Deutschland. Demnach ist die Zahl der Menschen in Deutschland, die mehr als 100 Millionen Dollar (rund 86 Mio. Euro) besitzen, 2025 um rund 1.100 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ihnen gehören 27,3 Prozent des Finanzvermögens von 12,4 Billionen Dollar, also knapp 3,4 Billionen, wie die 26. Ausgabe des "Global Wealth Report" der Boston Consutling Group zeigt.