Faszination für das Schwarz in der Tiefe

Helmut Anton Zirkelbach stellt ab Sonntag in der Christian-Wagner-Bücherei in Rutesheim Druckgrafik und Bildobjekte.

Wiebke Kahns 14.09.2024 - 12:49 Uhr

An der hinteren Wand im Erdgeschoss der Christian-Wagner-Bücherei trifft der Besucher auf drei Mal drei Bilder übereinander. Die sechs Arbeiten links sind Tiefdruckradierungen, die drei Bildobjekte rechts hat der Künstler Helmut Anton Zirkelbach mit Ölfarbe, Spachtelmasse und Grafit auf Holz geschaffen. Ab Sonntag stellt das Kulturforum Rutesheim seine Werke in der Bücherei aus. Schon die Bilder im Erdgeschoss machen deutlich, in welchen künstlerischen Bereichen Zirkelbach unterwegs ist: Druckgrafik und Bildobjekte.