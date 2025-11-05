Die Galerie im Kunst-Werk präsentiert an den kommenden drei Wochenenden zahlreiche Werke von vier Künstlern aus der Region Stuttgart. Titel der Schau: „Zeichen des Seins“.
05.11.2025 - 14:00 Uhr
Es geht um grundsätzliche, ja existenzielle Themen des Lebens (und Sterbens) in der anstehenden Ausstellung im Kunst-Werk Fellbach: Mit „Spuren des Seins“ ist die Präsentation überschrieben, die Arbeiten von vier Künstlerinnen und Künstlern zeigt. Birgit Unterweger, Manuela Tirler, Werner Fohrer und Peter Böhm widmen sich dabei „den elementaren Fragen nach dem, was bleibt, wenn alles vergeht“.