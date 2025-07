Bier wird in Deutschland vor allem in Mehrwegglasflaschen verkauft. Die Bierdose hat aber über die Jahre wieder an Beliebtheit gewonnen. Zu verdanken hat sie das auch: Energydrinks.

04.07.2025

Düsseldorf - Bier wird wieder häufiger in Dosen gekauft. Lebensmittelhandel, Getränkemärkte und Tankstellen zusammengenommen setzen inzwischen mehr als zehn Prozent der Biermenge in Halbliterdosen ab, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ hervorgeht. Die Dosenbiermenge ist demnach über viele Jahre stetig gewachsen, obwohl der Bierabsatz insgesamt in Deutschland schrumpft.