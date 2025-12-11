Anlässlich des Spiels VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv ist ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. Auch, um eine pro-israelische Versammlung zu schützen.
11.12.2025 - 16:22 Uhr
Der Kleine Schlossplatz in Stuttgart ähnelt am Donnerstagnachmittag einer Hochsicherheitszone. An allen Zugängen haben sich Polizeikräfte positioniert, ein Anti-Konflikt-Team ist vor Ort, überall parken Einsatzfahrzeuge. Der Grund: Inmitten der ganzen Aufregung um das heikle Europapokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv gilt es, eine Versammlung zu schützen.