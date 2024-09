Viele Jahre haben die Nutzer darauf gewartet, jetzt gibt es einen Sanierungstermin, der alle in den Sommerferien überrascht hat und den TSV Steinhaldenfeld in Atem hält.

Immer wieder hatte sich die Sanierung der Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld verschoben, auch zum Ärger der Nutzer. Zuletzt wegen Nachbarschaftseinsprüchen. Das hat sich inzwischen erledigt, wie aus einer Antwort des Presseamts der Stadt Stuttgart hervorgeht. Nun sind die Nutzer aber wieder überrascht. Denn jetzt soll plötzlich alles sehr schnell gehen mit der Sanierung.

„Wir wollten vom Schulverwaltungsamt früh informiert werden“, sagt Klaus Mairhofer, Vorsitzender des TSV Steinhaldenfeld. Doch seit Februar hatte der TSV Steinhaldenfeld nichts mehr von der Stadt gehört. Dann, in der Ferienzeit am 20. August, bekam der TSV vom Amt für Sport und Bewegung die Nachricht, dass es nun mit der Sanierung losgehen soll und der TSV bis zu den Herbstferien die Halle räumen soll. Das Problem: „Alle waren im Urlaub. Und heute, zum Schulstart, fangen wir jetzt bei null an“, sagt Mairhofer. Damit meint er die Organisation von Ausweichmöglichkeiten. In der Eichendorffschule gebe es ein Angebot für Tischtennis, aber für die Turnhalle der Jörg-Ratgeb-Schule in Neugereut sei noch alles unklar, da müssten die Beteiligten in Mühlhausen zuerst gefragt werden und – für die Turnhalle der Pelikanschule – die Betroffenen in Hofen. „Da hatten wir zwei Jahre keine Gespräche mehr.“ Damals war zuletzt ein Sanierungsstart angekündigt worden.

Lesen Sie auch

Baugenehmigung wurde zwischenzeitlich erteilt

„Die Baugenehmigung liegt seit Juli vor“, erklärt Stadtsprecherin Ingrid Bonfert auf Nachfrage. Nach Vorliegen von Nachbarschaftseinsprüchen sei der Bauantrag durch das Regierungspräsidium Stuttgart geprüft und zwischenzeitlich erteilt worden. Die Bauarbeiten sollen laut Bonfert im Dezember beginnen und im September 2026 abgeschlossen sein, daher muss die Turn- und Versammlungshalle in Steinhaldenfeld in den Herbstferien zwischen 28. Oktober und 1. November geräumt werden. Diese Nachricht überraschte alle.

Eine Abstimmung im Verein war nicht möglich

„Es war keine Abstimmung im Verein möglich vor Urlaubsende und Schulbeginn“, so Mairhofer. Beim letzten Startschuss hatte der Verein monatelang Zeit für die Planung von Ersatzflächen. „Es bleiben jetzt weniger als sechs Wochen, um das wieder auf die Beine zu stellen“, sagt der TSV-Vorsitzende. Er habe „etwas Bauchweh“, ob das zeitlich alles so klappen wird. Von den 1150 Mitgliedern seien ein Großteil Kinder. Da wolle er ortsnahe Ersatzflächen für die Kindersportangebote finden. „Der TSV wird die Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld erst verlassen, wenn Ersatzflächen und -zeiten zufriedenstellend geregelt sind und der Übergang ohne Zeitverzug möglich ist“, betont Klaus Mairhofer.

Veranstaltungen sind dort nur noch bis zu den Herbstferien möglich. Für die Schulen werde es in den Wintermonaten eine Traglufthalle für den Schulsport geben, die auf dem Kleinspielfeld aufgestellt werde.

Die Turn- und Versammlungshalle wird generalsaniert und erhält einen Anbau für insgesamt 13,5 Millionen Euro. Genaue Details zur aktuellen Sanierung machte die Stadt Stuttgart nicht.