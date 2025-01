In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ geht es dieses Mal um die großen Nachrichten zum Jahresbeginn: Was erwartet die Autoindustrie 2025 und was bedeutet die mögliche Mega-Fusion von Honda und Nissan? Die neue Folge finden Sie hier.

Pascal Nagel und Yannick Tiedemann 13.01.2025 - 11:10 Uhr

Zwischen den Jahren hat es gleich zwei Hammer-Meldungen in der Autoindustrie gegeben, die einen Vorgeschmack darauf geben, was uns in diesem Jahr in der Industrie erwartet. Zum einen haben Volkswagen, Betriebsrat und Gewerkschaft noch vor Weihnachten ihren wochenlang schwelenden Tarifkonflikt beigelegt und eine Einigung erzielt, die für alle Beteiligten im Nachgang als Erfolg und positives Signal für die nahe Zukunft gewertet wurden. Doch ist das wirklich der notwendige Durchbruch oder bleibt speziell die Kernmarke VW eine Dauerbaustelle?